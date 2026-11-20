Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fidelity National Information Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,248 Fidelity National Information Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 473,36 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Anteils am 19.11.2026 auf 25,94 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 52,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fidelity National Information Services eine Marktkapitalisierung von 13,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at