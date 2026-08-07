Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|Investmentbeispiel
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fidelity National Information Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Fidelity National Information Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 133,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,473 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Papiere wären am 06.08.2026 319,91 USD wert, da der Schlussstand 42,81 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,01 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Fidelity National Information Services eine Marktkapitalisierung von 22,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Fidelity National Information Services IncShs
|36,95
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.