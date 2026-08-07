Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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Investmentbeispiel 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fidelity National Information Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fidelity National Information Services-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Fidelity National Information Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 133,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,473 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Papiere wären am 06.08.2026 319,91 USD wert, da der Schlussstand 42,81 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,01 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Fidelity National Information Services eine Marktkapitalisierung von 22,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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