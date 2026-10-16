Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|Rentable Fidelity National Information Services-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.10.2025 wurde die Fidelity National Information Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fidelity National Information Services-Papier an diesem Tag 65,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 151,953 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (36,13 USD), wäre das Investment nun 5 490,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services bezifferte sich zuletzt auf 18,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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