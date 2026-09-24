FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|Profitabler FirstEnergy-Einstieg?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: Hätte sich eine Anlage in FirstEnergy vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem FirstEnergy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,686 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 43,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 990,25 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 990,25 USD, was einer negativen Performance von 0,98 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich jüngst auf 25,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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