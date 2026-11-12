FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|FirstEnergy-Investment im Blick
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FirstEnergy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden FirstEnergy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 316,256 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 14 715,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,15 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete FirstEnergy eine Marktkapitalisierung von 26,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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