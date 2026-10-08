FirstEnergy Aktie

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WKN: 910509 / ISIN: US3379321074

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Profitable FirstEnergy-Investition? 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FirstEnergy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FirstEnergy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FirstEnergy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,761 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,08 USD, da sich der Wert einer FirstEnergy-Aktie am 07.10.2026 auf 44,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von FirstEnergy belief sich zuletzt auf 25,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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