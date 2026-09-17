S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in FirstEnergy-Aktien gewesen.

Am 17.09.2016 wurden FirstEnergy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in FirstEnergy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,031 FirstEnergy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,56 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Papiers am 16.09.2026 auf 45,38 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 37,56 Prozent.

Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich zuletzt auf 26,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at