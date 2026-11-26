FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|Lukratives FirstEnergy-Investment?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das FirstEnergy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 37,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die FirstEnergy-Aktie investierten, hätten nun 26,567 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 1 265,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,51 Prozent.
FirstEnergy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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