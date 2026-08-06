FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|Frühe Investition
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der FirstEnergy-Aktie statt. Der Schlusskurs des FirstEnergy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,755 FirstEnergy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,65 USD, da sich der Wert einer FirstEnergy-Aktie am 05.08.2026 auf 47,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,65 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete FirstEnergy eine Marktkapitalisierung von 27,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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