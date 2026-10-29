S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen FirstEnergy-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die FirstEnergy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen FirstEnergy-Anteile letztlich bei 35,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,847 Anteile im Depot. Die gehaltenen FirstEnergy-Anteile wären am 28.10.2026 132,08 USD wert, da der Schlussstand 46,40 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,08 Prozent gesteigert.

Insgesamt war FirstEnergy zuletzt 26,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at