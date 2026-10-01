FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|FirstEnergy-Investment
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FirstEnergy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades FirstEnergy-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,18 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FirstEnergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 292,569 FirstEnergy-Anteilen. Die gehaltenen FirstEnergy-Anteile wären am 30.09.2026 12 677,00 USD wert, da der Schlussstand 43,33 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von FirstEnergy belief sich zuletzt auf 25,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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