FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|Performance im Blick
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FirstEnergy von vor 10 Jahren verdient
Das FirstEnergy-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 32,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 305,904 FirstEnergy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 453,96 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 453,96 USD entspricht einer Performance von +44,54 Prozent.
FirstEnergy wurde am Markt mit 27,32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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