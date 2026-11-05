S&P 500-Papier FirstEnergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FirstEnergy von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit FirstEnergy-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das FirstEnergy-Papier an diesem Tag bei 39,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das FirstEnergy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,595 FirstEnergy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der FirstEnergy-Aktie auf 47,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 207,58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,76 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete FirstEnergy eine Marktkapitalisierung von 27,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at