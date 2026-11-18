Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 10:03:19
S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Flex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 447,309 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 73,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 693,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 226,94 Prozent erhöht.
Alle Flex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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