S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Flex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Flex-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,255 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Flex-Papiers auf 76,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 236,83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,68 Prozent gesteigert.

Flex war somit zuletzt am Markt 28,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at