Flex Aktie

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WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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Lohnende Flex-Anlage? 21.10.2026 10:03:28

S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Flex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Flex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 20,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 48,681 Anteile im Depot. Die gehaltenen Flex-Anteile wären am 20.10.2026 4 259,10 USD wert, da der Schlussstand 87,49 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 325,91 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Flex betrug jüngst 32,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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