S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Flex-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Flex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,092 Flex-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 415,91 USD, da sich der Wert eines Flex-Anteils am 18.08.2026 auf 120,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 141,59 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Flex belief sich zuletzt auf 48,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at