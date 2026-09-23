Flex Aktie

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WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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Lukratives Flex-Investment? 23.09.2026 10:03:49

S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flex von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flex-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Flex-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flex-Aktie investiert, befänden sich nun 4,537 Flex-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (114,45 USD), wäre die Investition nun 519,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 419,26 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Flex belief sich zuletzt auf 41,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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