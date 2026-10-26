S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ford Motor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ford Motor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,35 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 881,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 11,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 220,26 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent.

Ford Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at