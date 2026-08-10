S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ford Motor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Ford Motor-Anteile an diesem Tag 13,82 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,236 Ford Motor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ford Motor-Papiers auf 13,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1,16 Prozent.

Der Börsenwert von Ford Motor belief sich jüngst auf 55,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at