S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ford Motor gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ford Motor-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Ford Motor-Anteile bei 14,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 699,790 Ford Motor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 12,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 467,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,33 Prozent eingebüßt.

Ford Motor wurde am Markt mit 48,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at