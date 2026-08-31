S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren verdient

Die Ford Motor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ford Motor-Papier an diesem Tag 12,13 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Ford Motor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,244 Ford Motor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 114,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,43 Prozent zugenommen.

Alle Ford Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at