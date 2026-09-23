S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fortinet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Fortinet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 117,275 Fortinet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortinet-Aktie auf 174,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 436,26 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,36 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fortinet belief sich jüngst auf 128,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at