Fortinet Aktie

Fortinet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fortinet-Investment im Blick 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fortinet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Fortinet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 117,275 Fortinet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortinet-Aktie auf 174,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 436,26 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,36 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fortinet belief sich jüngst auf 128,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortinet Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Fortinet Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fortinet Inc 155,22 -0,92% Fortinet Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen