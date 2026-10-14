S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortinet-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fortinet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Fortinet-Aktie an diesem Tag 6,20 USD wert. Bei einem Fortinet-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 612,383 Fortinet-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortinet-Papiers auf 190,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 307 578,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 975,78 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Fortinet belief sich zuletzt auf 140,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at