Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Profitabler Fortinet-Einstieg?
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortinet-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Fortinet-Aktie an diesem Tag 6,20 USD wert. Bei einem Fortinet-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 612,383 Fortinet-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortinet-Papiers auf 190,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 307 578,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 975,78 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Fortinet belief sich zuletzt auf 140,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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