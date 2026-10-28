Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|Langfristige Investition
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Fortinet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Fortinet-Aktie letztlich bei 56,26 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hat, hat nun 17,775 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 185,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 288,30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 228,83 Prozent angewachsen.
Fortinet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 135,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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