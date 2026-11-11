Fortive Aktie

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WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

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Lukrative Fortive-Investition? 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortive-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fortive-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Fortive-Papier investiert hätte, hätte er nun 292,571 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 19 815,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 98,16 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Fortive zuletzt 19,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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