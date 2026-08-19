Fortive Aktie

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WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

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Lukrativer Fortive-Einstieg? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fortive-Aktien gewesen.

Das Fortive-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fortive-Anteile an diesem Tag 33,23 USD wert. Bei einem Fortive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 300,911 Fortive-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Fortive-Aktien wären am 18.08.2026 17 889,16 USD wert, da der Schlussstand 59,45 USD betrug. Damit wäre die Investition 78,89 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Fortive eine Börsenbewertung in Höhe von 18,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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