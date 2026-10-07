S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fortive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Fortive-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,867 Fortive-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 57,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,06 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Fortive betrug jüngst 17,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at