S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortive-Einstiegs gewesen.

Am 26.08.2025 wurden Fortive-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,51 USD wert. Bei einem Fortive-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,061 Fortive-Aktien. Die gehaltenen Fortive-Papiere wären am 25.08.2026 122,66 USD wert, da der Schlussstand 59,50 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 22,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 18,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at