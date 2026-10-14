Fortive Aktie

Fortive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fortive-Investment im Blick 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Fortive-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fortive-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,588 Fortive-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortive-Aktie auf 58,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 834,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,43 Prozent erhöht.

Fortive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortive Corp When Issued

mehr Nachrichten