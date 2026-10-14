Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|Fortive-Investment im Blick
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fortive-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,588 Fortive-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fortive-Aktie auf 58,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 834,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,43 Prozent erhöht.
Fortive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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