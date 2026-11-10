Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Rentable Fortune Brands Home Security-Anlage?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortune Brands Home Security-Papier statt. Der Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie betrug an diesem Tag 48,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,381 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Aktien wären am 09.11.2026 10 605,87 USD wert, da der Schlussstand 51,64 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 6,06 Prozent gleich.
Fortune Brands Home Security war somit zuletzt am Markt 5,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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