Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Fortune Brands Home Security-Anlage unter der Lupe
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 86,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,151 Fortune Brands Home Security-Aktien. Die gehaltenen Fortune Brands Home Security-Aktien wären am 26.10.2026 49,54 USD wert, da der Schlussstand 43,03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,46 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Fortune Brands Home Security eine Börsenbewertung in Höhe von 5,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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