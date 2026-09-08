S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fortune Brands Home Security eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fortune Brands Home Security-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,412 Fortune Brands Home Security-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 43,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 950,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,50 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich jüngst auf 5,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at