Fortune Brands Home & Security Aktie
WKN DE: A1JE0N / ISIN: US34964C1062
|Lohnender Fortune Brands Home Security-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Papier Fortune Brands Home Security-Aktie: Wäre ein Investment in Fortune Brands Home Security vor 10 Jahren inzwischen rentabel?
Am 03.11.2016 wurden Fortune Brands Home Security-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,27 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,614 Fortune Brands Home Security-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 46,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 006,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,65 Prozent vermehrt.
Fortune Brands Home Security war somit zuletzt am Markt 5,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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