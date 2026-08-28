Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|Rentables Fox-Investment?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 28.08.2023 wurde das Fox-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fox-Aktie an diesem Tag 30,43 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fox-Aktie investiert, befänden sich nun 328,623 Fox-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 60,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 848,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98,49 Prozent.
Insgesamt war Fox zuletzt 26,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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