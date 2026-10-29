Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Lukrativer Fox-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Fox-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fox-Papier bei 39,74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fox-Aktie investiert, befänden sich nun 2,516 Fox-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 159,51 USD wert. Damit wäre die Investition 59,51 Prozent mehr wert.
Alle Fox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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