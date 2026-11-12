Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Profitable Fox-Investition?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Fox-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fox-Aktie bei 66,71 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 149,903 Fox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 67,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 190,38 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1,90 Prozent.
Der Fox-Wert an der Börse wurde auf 28,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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