S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Fox-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fox-Aktie bei 66,71 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 149,903 Fox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 67,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 190,38 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1,90 Prozent.

Der Fox-Wert an der Börse wurde auf 28,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at