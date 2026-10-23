S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fox-Aktien verdienen können.

Die Fox-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Fox-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,625 Fox-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 60,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 166,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116,67 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Fox zuletzt 24,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at