Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Profitable Fox-Investition?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Fox-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 36,89 USD wert. Bei einem Fox-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,108 Fox-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 830,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,03 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 27,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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