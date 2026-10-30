Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|Frühe Investition
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Fox-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,96 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fox-Aktie investierten, hätten nun 270,563 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 489,72 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 29.10.2026 auf 57,25 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,90 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Fox betrug jüngst 24,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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