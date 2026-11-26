So viel hätten Anleger mit einem frühen Fox-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fox-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,62 USD. Bei einem Fox-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,582 Fox-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (64,63 USD), wäre die Investition nun 1 717,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 36,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at