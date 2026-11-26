Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|Lohnendes Fox-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fox-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,62 USD. Bei einem Fox-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,582 Fox-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (64,63 USD), wäre die Investition nun 1 717,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71,80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 36,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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