S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fox-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Fox-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,55 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Fox-Aktie investiert hat, hat nun 17,376 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fox-Papiers auf 62,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 080,97 USD wert. Das entspricht einem Plus von 8,10 Prozent.

Der Marktwert von Fox betrug jüngst 26,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at