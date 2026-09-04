S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fox-Papier letztlich bei 34,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,930 Fox-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 177,18 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 77,18 Prozent.

Fox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at