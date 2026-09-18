Fox Aktie

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WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043

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Rentable Fox-Investition? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie gebracht.

Die Fox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,117 Fox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fox-Papiers auf 58,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 816,36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 24,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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