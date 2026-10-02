Fox Aktie

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WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043

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Lukrative Fox-Investition? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fox-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fox-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fox-Aktie 37,68 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fox-Aktie investiert hat, hat nun 26,539 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 457,54 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 01.10.2026 auf 54,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,75 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Fox betrug jüngst 23,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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