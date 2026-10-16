S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fox-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fox-Aktie betrug an diesem Tag 51,27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fox-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,950 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,45 USD, da sich der Wert eines Fox-Papiers am 15.10.2026 auf 57,14 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,45 Prozent.

Fox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at