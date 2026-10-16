Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|Lukrative Fox-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fox-Aktie betrug an diesem Tag 51,27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fox-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,950 Fox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,45 USD, da sich der Wert eines Fox-Papiers am 15.10.2026 auf 57,14 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,45 Prozent.
Fox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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