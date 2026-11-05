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WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043

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Dividendenpapier 05.11.2026 16:36:25

S&P 500-Papier Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Aktionäre freuen

S&P 500-Papier Fox-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fox-Aktionäre freuen

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Fox-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Fox am 04.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,56 USD vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 3,70 Prozent gestiegen. Somit schüttet Fox insgesamt 287,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 3,61 Prozent an.

Fox-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der Fox-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 61,62 USD. Die Fox-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,20 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,05 Prozent betrug.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Fox-Aktienkurs via NASDAQ 59,60 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 77,88 Prozent besser entwickelt als der Fox-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Fox

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,58 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent sinken.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Fox

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Fox beläuft sich aktuell auf 25,123 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Fox weist aktuell ein KGV von 12,20 auf. 2026 setzte Fox 17,126 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3,84 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com

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