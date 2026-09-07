S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Franklin Resources-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Franklin Resources-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Franklin Resources-Anteile an diesem Tag bei 25,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,565 Franklin Resources-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 339,38 USD, da sich der Wert einer Franklin Resources-Aktie am 04.09.2026 auf 34,73 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 339,38 USD, was einer positiven Performance von 33,94 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Franklin Resources eine Börsenbewertung in Höhe von 17,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at