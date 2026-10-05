S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Franklin Resources-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Franklin Resources-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 418,410 Franklin Resources-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 13 728,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,81 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,28 Prozent vermehrt.

Franklin Resources wurde am Markt mit 16,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at