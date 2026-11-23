Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
|Performance unter der Lupe
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Resources-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Franklin Resources-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Franklin Resources-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,613 Franklin Resources-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Franklin Resources-Papiers auf 32,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,79 Prozent angewachsen.
Franklin Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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